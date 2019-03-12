У Києві затримали ізраїльського наркобарона

Вранці 12 березня під час поїздки до України в Києві було заарештовано ватажка ізраїльської кримінальної мережі наркотрафіку. Про це повідомила прес-служба надзвичайного і повноважного посла Ізраїлю в Україні Джоела Ліона.

Одночасно в Ізраїлі затримали 42 людей - учасників угруповання. Заарештованих підозрюють в організації та фінансуванні кримінальної мережі наркотрафіку; збуті небезпечних наркотичних речовин (через наркодилерів та іншими кримінальними шляхами).

«Операцію з виявлення та арешту кримінальної групи наркоторговців проведено поліцією Ізраїлю у співпраці з Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України», - повідомили в посольстві.

Фото СБУ

У посольстві Держави Ізраїль в Україні наголосили, що ця операція є демонстрацією високого рівня двосторонніх відносин між Ізраїлем та Україною.

СБУ підтвердила затримання керівника угруповання.

«12 березня на підставі клопотання про міжнародну допомогу українські правоохоронці затримали голову наркокартелю в Києві, куди він прибув для налагодження «бізнес-зв'язків» з представниками місцевих кримінальних кіл. Зараз іноземця передали працівникам Національної поліції для організації його екстрадиції», - йдеться в повідомленні.

До синдикату входило понад 13 тис. осіб, у тому числі контрабандисти, дилери, адміністратори груп у соцмережах.