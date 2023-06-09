Всіхсвятська церква у Києво-Печерській Лаврі була збудована на кошти Івана Мазепи у 1696 – 1698 роках.

В день Всіх святих, 11 червня, у Всіхсвятській церкві Києво-Печерської Лаври, яка була збудована коштом гетьмана Івана Мазепи, відбудеться богослужіння з нагоди 325-річчя освячення храму. Про це повідомила прес-служба Міністерства культури та інформаційної політики України.

«У цей день вперше в історії Києво-Печерської лаври буде відправлено панахиду за її меценатом і ктитором – гетьманом Іваном Мазепою, якого за небажання коритися Московії ще за життя було піддано анафемі російською імперською церквою», – йдеться у дописі.

Зазначається, що жодна з українських церков ніколи не визнавала чинності цієї анафеми, а українці по всьому світу молилися за його упокій. Натомість в московському патріархаті «проклинати» Мазепу продовжували й за часів незалежної України, у тому числі і після початку війни у 2014 році.

Додається, що ця подія стане початком відродження в українській Лаврі традиції вшанування видатних постатей національної історії та культури.

«У межах заходу за ініціативи Міністерства культури та інформаційної політики України та за підтримки Офісу ЮНЕСКО в Україні буде оголошено про старт реставраційних робіт у церкві Всіх святих, а також презентовано новий проєкт – Музейний центр «Гетьман Іван Мазепа та його доба», – йдеться у дописі.

Іван Мазепа – один з найвидатніших українських діячів, який в на зламі XVII – XVIII століття намагався перетворити Україну в державу тогочасного європейського типу з усіма відповідними складовими: високоосвіченою аристократією (як опорою впорядкованої держави); проведенням розумної економічної політики; розбудовою української церкви; піднесенням і розквітом в усіх галузях української культури – освіті, науці, літературі та мистецтві; відродженням Києва як стародавньої столиці Української держави. Окрім того, що він був гетьманом і державним діячем козацької України, ще й був меценатом і великим будівничим. В ті часи чимало церков було збудовано його коштом в стилі козацького бароко, яке також часом називають мазепинським. Історики встановили, що за життя видатний гетьман збудував за власний кошт близько 50 споруд, серед яких не лише сакральні пам’ятки, але і навчальні заклади та фортифікаційні споруди.

Російська православна церква відлучила гетьмана Війська Запорозького Івана Мазепу 12 листопада 1708 року за наказом царя Петра I. Це сталося після того, як Мазепа перейшов на бік шведського короля Карла XII у Північній війні. Жодна з українських церков не визнала чинності цієї анафеми; натомість в московському патріархаті проклинати Мазепу продовжували і за часів незалежної України. У вересні 2018 року Вселенський патріарх і синод Константинопольської церкви заявили, що ніколи не визнавали дійсною анафему на Івана Мазепу, тому що вона була політично вмотивована.