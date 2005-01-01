У київського бізнесмена відібрали рідкісний Ferrari за несплату аліментів

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 12:544190

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У київського бізнесмена відібрали рідкісний Ferrari за несплату аліментів
В киянина відібрали Ferrari за несплату аліментів

Через заборгованість по аліментах у розмірі 260 тис. грн у київського бізнесмена і співвласника глянцевого журналу Bestin.ua Юрія Чернецького відібрали ексклюзивний автомобіль Ferrari.

Як стверджує сам батько чотирьох дітей, автомобілів марки Ferrari 456 GT, 1998 року випуску налічується у світі всього 900 штук і його вартість оцінюється в понад 2 млн. гривень. Автомобіль планують продати на аукціоні зі стартовою ціною 2, 157 млн. грн, різницю коштів від продажу повернуть бізнесмену.

Як повідомлялося раніше у прес-службі Мін'юсту, з неплатників аліментів з початку роки встигли стягнути вже понад 1 млрд. грн.

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