У Будинку профспілок під час Революції гідності у пожежі загинули люди

В підвалі Будинку профспілок на Майдані Незалежності, планують відкрити покерний клуб на тисячу квадратних метрів. Про це йдеться у розслідуванні журналістів «Слідство.Інфо».

Журналістам стало відомо про те, що Федерація профспілок передала в оренду підвальне приміщення площею приблизно тисяча квадратних метрів. Договір оренди розрахований на 10 років, а площі планують використовувати для роботи клубу спортивного покеру.

Заклад належатиме до мережі Full House, яка, за даними журналістів, пов'язана з керівником Всеукраїнської федерації спортивного покеру Сергієм Єфіменком.

Журналістам вдалося потрапити у майбутній покерний клуб, і чоловік, який представився завідувачем закладу, розповів, що там, зокрема планують грати на гроші. Журналісти також побачили VIP-кімнати, у яких, за словами завідувача, можна грати на гроші. Також на території клубу буде ресторан і місце для куріння кальяну. Відвідувачів VIP-кімнат будуть обслуговувати «свої» офіціанти.

Сам Єфіменко є співвласником компаній, які працюють під торговою маркою Full House, а також йому належить ця торгова марка. Крім того, його сестрі Ользі Єфіменко належить 15% покерного клубу на Майдані Незалежності. Він заперечив, що в новому клубі будуть грати на гроші. Він запевняє, що там проводитимуть спортивні турніри.

Своєю чергою, голова Федерації профспілок Григорій Осовий також заявив, що в Будинку профспілок буде спортивний заклад, а не казино, де грають на гроші.

відео «Слідство.Інфо»

Зазначимо, що у 2018 році в Україні покер визнали видом спорту. Пояснивши це тим, що спортивний покер інтелектуальна гра, а не азартна. Різниця між спортивним та азартним покером у тому, що в першому не грають на гроші. У спортивному покері немає кешевих ставок: людина платить за участь у турнірі й потім або виграє, або програє у турнірі. Якщо у спортивному покері гравець посідає перші місця, він може отримати грошовий приз. Натомість в азартному покері гравець робить не одну грошову ставку.

У 2020 році Верховна Рада легалізувала гральний бізнес. Зокрема казино та гральні автомати можна розміщувати лише в готелях. Водночас Будинок профспілок готелем не є.

Під час Революції гідності у ніч на 19 лютого 2014 року у Будинку профспілок, який був штабом мітингувальників сталася пожежа під час якої загинули двоє людей.

Протестувальники біля Будинку профспілок, лютий 2014 року (фото ЕРА)

Будинок майже повністю згорів, і на його реставрацію знадобилося чотири роки. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що Будинок профспілок так сильно постраждав від пожежі, що навіть пропонував його розібрати. Однак, приватний інвестор, який фінансував ремонт, отримав у власність третину будівлі.

Раніше у цій будівлі вже намагалися відкрити інші розважальні заклади. Зокрема заклади харчування KFC, «Каратєль» та «L’kafa». Після скандалів Федерації профспілок визнала, що відкривати розважальні заклади у Будинку недоцільно.