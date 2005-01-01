У київському метрополітені затримали чоловіка з вибухівкою

У чоловіка виявили тротилову шашку, пластид, запали і детонатори

У Києві правоохоронці метрополітену виявили на станції пасажира, який віз у рюкзаку тротилову шашку, пластид, запали і детонатори. Про це повідомляє поліція Києва.

Як зазначається у четвер, 22 березня, близько 6-ї години на станції метро «Житомирська» працівники поліції метрополітену затримали чоловіка, який прямував у центр міста. Увагу правоохоронців привернув рюкзак пасажира, під час огляду якого і виявили тротилову шашку вагою близько 100 грамів, 100 грамів пластиду, запали УЗРГМ та детонатори. Для документування події на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Як повідомив начальник ГУ Нацполіції у Києві Андрій Крищенко, затриманий – уродженець Волинської області, 1990 року народження, який останнім часом мешкав у столиці. Вилучене направили на експертизу, а з чоловіком працюють співробітники СБУ.

За словами Крищенка, вилученого достатньо, аби знищити, наприклад, тролейбус, вагон метро чи кілька автомобілів. Він закликав бути пильними та уважними до підозрілих предметів чи людей, не вживати самостійно жодних заходів та негайно повідомляти про такі факти в поліцію.