Шість порад від лікаря, які допоможуть уникнути харчових отруєнь улітку.

Люди отруїлися в їдальні заводу «Leoni»

У Коломиї на Івано-Франківщині у їдальні заводу, який займається виготовленням комплектуючих для брендових німецьких автомобілів, масово отруїлися працівники. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у п’ятницю, 25 вересня.

Наразі в лікарнях області з діагнозом харчове отруєння перебувають 44 людини, ще 57 – лікуються амбулаторно.

«24 вересня до ДСНС надійшла інформація, що в лікувальні установи з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція звернулася 101 особа, з яких 44 людини госпіталізовані і 57 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні, які вживали їжу в їдальні ТОВ «Леоні» міста Коломия», – йдеться в повідомленні.

Наразі проводиться комплекс протиепідемічних і санітарно-гігієнічних заходів. Спеціалістами Коломийської, Снятинської, Надвірнянської міськрайонних філій Івано-Франківського обласного лабораторного центру МОЗ України продовжується розслідування на об’єкті виникнення спалаху та в домашніх осередках, повідомили в управлінні цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

За повідомленням іванофранківського видання «Курс», спалах гострої кишкової хвороби на коломийському заводі стався 22-23 вересня. 23 вересня з Коломийської інфекційної лікарні та з амбулаторій загальної практики сімейної медицини в Коломийську міськрайонну філію надійшли термінові повідомлення про випадки захворювання на харчову токсикоінфекцію 17 осіб у яких діагностували харчову токсикоінфекцію.

Місцеві ЗМІ зазначають, що працівники, ймовірно могли отруїтися сосисками.