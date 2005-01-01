У Коломиї від менінгіту раптово померла малолітня дитина

СуспільствоКатерина Чурилова, 24 грудня6640

До теми

У Коломиї від менінгіту раптово померла малолітня дитина
фото ілюстративне
Дитина померла в реанімації

У Коломиї 23 грудня від менінгіту помер хлопчик, який відвідував ясельну групу місцевого дитячого садка. Про це повідомив сайт «Галка».

«У четвер дитина була здоровою, в п'ятницю її забрали в лікарню, в реанімацію. Лікарі робили все, що могли, але вранці дитина померла», – розповіла вихователька дитячого саду.

Батьки, діти яких відвідують цей садочок, стурбовані і вимагають пояснень у медиків.

«Наразі дітей зі схожими симптомами немає ні в Коломийській дитячій лікарні, ні в обласних закладах. Відповідні служби проведуть обстеження ймовірно контактних осіб. Для паніки немає причин», – запевнив головний лікар Коломийської дитячої лікарні Олег Токарчук.

Також лікар повідомив, що з 48 проб, узятих в контактних з померлою дитиною осіб, в 15-ти підозрілої інфекції не виявили. Остаточні результати інших проб стануть відомі за три дні.

Як писав ZAXID.NET, у жовтні у Дрогобичі внаслідок менінгококової інфекції померла 3-річна дівчинка. За даними місцевих медиків, у дитини 6 жовтня діагностували важку форму менінгококової інфекції, яка через добу призвела до смерті.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У трирічної нещепленої дитини на Львівщині виявили правець ZAXID.NET
Івано-Франківщина лідирує серед областей за кількістю зареєстрованих випадків кору ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук