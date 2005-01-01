У Коломиї від менінгіту раптово померла малолітня дитина

Дитина померла в реанімації

У Коломиї 23 грудня від менінгіту помер хлопчик, який відвідував ясельну групу місцевого дитячого садка. Про це повідомив сайт «Галка».

«У четвер дитина була здоровою, в п'ятницю її забрали в лікарню, в реанімацію. Лікарі робили все, що могли, але вранці дитина померла», – розповіла вихователька дитячого саду.

Батьки, діти яких відвідують цей садочок, стурбовані і вимагають пояснень у медиків.

«Наразі дітей зі схожими симптомами немає ні в Коломийській дитячій лікарні, ні в обласних закладах. Відповідні служби проведуть обстеження ймовірно контактних осіб. Для паніки немає причин», – запевнив головний лікар Коломийської дитячої лікарні Олег Токарчук.

Також лікар повідомив, що з 48 проб, узятих в контактних з померлою дитиною осіб, в 15-ти підозрілої інфекції не виявили. Остаточні результати інших проб стануть відомі за три дні.

Як писав ZAXID.NET, у жовтні у Дрогобичі внаслідок менінгококової інфекції померла 3-річна дівчинка. За даними місцевих медиків, у дитини 6 жовтня діагностували важку форму менінгококової інфекції, яка через добу призвела до смерті.