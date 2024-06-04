Через тиждень після розлучення з ухилянтом, коломиянка уклала новий фіктивний шлюб

Мешканку Коломиї підозрюють у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. За укладання фіктивних шлюбів з ухилянтами жінці з інвалідністю загрожує до 9 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 4 травня, 26-річна жінка, яка є інвалідом дитинства 1 групи, вперше фіктивно одружилася з 26-річним мешканцем села Мишин Коломийського району.

«Невдовзі подружжя виїхало за кордон, начебто у весільну подорож. Надалі в Україну повернулась лише жінка й одразу подала на розвід. А за тиждень після розлучення, коломиянка уклала новий шлюб з 33-річним мешканцем Івано-Франківська, з яким також планувала виїхала за межі України. Однак була викрита правоохоронцями», – інформують у поліції.

Під час обшуків у телефоні жінки виявили листування з «клієнтами». Фіктивне одруження вона оцінювала у 4 тис. доларів. Прокуратура проситиме суд обрати підозрюваній запобіжний захід у виді домашнього арешту.

За незаконне переправлення осіб через державний кордон України мешканці Коломиї загрожує від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.