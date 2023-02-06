Олена Гончарук уже перемагала на конкурсі у 2021 року

У конкурсі на посаду керівника Довженко-центру перемогла Олена Гончарук. Конкурс проходив у понеділок, 6 лютого у приміщенні Держкіно. Деякі члени комісії та кандидати брали участь онлайн, повідомляє LB.ua.

Олена Гончарук уже брала участь у конкурсі на цю посаду у 2021 році, після того як завершився контракт із очільником центру Іваном Козленком. Гончарук перемогла, проте міністр культури Олександр Ткаченко, усупереч закону, не підписав із нею контракт. Причиною ніби стало порушеня прав іншого учасника конкурсу Олексія Душутіна, власника бізнесу в Росії та громадянина Канади.

Гончарук у травні 2021 призначили в.о. директора. 13 липня 2022 Довженко-центр передали у підпорядкування Держкіно, проте контракт так і не був підписаний. 2 листопада Держкіно оголосило про усунення Олени Гончарук від виконання обовʼязків директорки центру та про призначення на її місце Юлія Каждан. Це призвело до низки скандалів. У підсумку було оголошено новий конкурс. У ньому взяли участь, крім Олени Гончарук, адміністративна директорка кінофестивалю Kharkiv MeetDocs Вікторія Водка, режисер Кирило Жаровський, продюсер Олексій Пантєлєєв та Сергій Слепак, що працював інженером кінозвукотехніки на кіностудії імені Довженка.

Під час конкурсу Кирило Жаровський зняв свою кандидатуру та висловив підтримку Олені Гончарук.

Конкурсна комісія у складі девʼяти осіб (від Держкіно продюсери Тарас Босак, Андрій Ногін, Олег Щербина; від Довженко-центру Ірина Подоляк (голова комісії), Людмила Горделадзе, Олеся Крижанівська; від громадських організацій Степан Бурбан, Віктор Глонь, Володимир Шейко) заслухала презентації кандидатів. У підсумку Вікторія Водка отримала три голоси, Гончарук –6 голосів, Олексій Пантєлєєв та Сергій Сліпак – 0 голосів.

«Ситуація довкола Довженко-центру дуже напружена, а в останні пів року вона просто дійшла до межі. Наші відносини з Держкіно дуже складні. Недовіру викликало і те, що орган управління може маніпулювати конкурсом, і конкурс 2021 року, який проводило ще міністерство культури, це показав… Але я вирішила піти на конкурс, як єдиний можливий інструмент врегулювати стосунки з органами управління. Колектив центру не заслужив такого принизливого ставлення, з яким нам доводиться стикатися останні пів року. Наша діяльність під загрозою, їй перешкоджають», – прокоментувала своє рішення знову подати свою кандидатуру на конкурс Олена Гончарук.

Контракт з Гончарук має бути підписаний головою Держкіно Мариною Кудерчук упродовж двох місяців.

Нагадаємо, що засідання комісії мало відбутись ще у п’ятницю, 3 лютого, проте повідомлення про замінування приміщення Держкіно цьому перешкодило.