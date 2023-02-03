Приміщення Держкіно перевіряє поліція

У п’ятницю, 3 лютого, мало відбутись друге засідання конкурсної комісії, на якому претенденти на посаду керівника Довженко-центру планували представити свої програми. Засідання не відбулось через те, що до поліції надійшло повідомлення про замінування будівлі, де розміщено Держкіно, у якому мав відбутися конкурс. У Держкіно заявили, що повідомлення про замінування будівлі затримає, але не скасовує, початок засідання.

«Держкіно вважає недоречними повідомлення про замінування, якщо вони є завідомо неправдивими… Це повідомлення затримує початок проведення другого засідання конкурсної комісії для здійснення добору на посаду керівника державного підприємства «Національний центр Олександра Довженка». Але хочемо наголосити, що засідання відбудеться, хоч і з затримкою», – йдеться у дописі.

У Держкіно зауважили, що відповідно до ч.2 ст. 21-5 Закону України «Про культуру» агентство забезпечить відеофіксацію другого засідання конкурсної комісії та розмістить матеріали засідань конкурсної комісії на своєму офіційному веб-сайті. Комісія продовжить роботу у понеділок, 6 лютого.

Перше засідання конкурсної комісії відбулося 31 січня. За його підсумками головою комісії обрали Ірину Подоляк, визначили відкритий спосіб голосування, розглянули документи кандидатів на посаду керівника.

Нагадаємо, 2 листопада 2022 Держкіно оголосило про усунення Олени Гончарук від виконання обовʼязків директорки центру та про призначення на її місце Юлія Каждан. 8 листопада 2022 працівники Довженко-Центру не пустили усередину установи її та заступника голови Держкіно Максима Александрова. Їх підтримали й кінематографісти. Кажан оголосила про своє звільнення, а Держкіно обрало нового тимчасово виконуючого обов’язки генерального директора Довженко-Центру. Цю посаду обійняв кінокритик Андрій Алфьоров. Проте він так і не приступив до виконання своїх обов’язків. На посаду керівника центру було оголошено конкурс. У ньому взяли участь екс-керівниця центру Олена Гончарук, адміністративна директорка кінофестивалю Kharkiv MeetDocs Вікторія Водка, режисер Кирило Жаровський, продюсер Олексій Пантєлєєв та Сергій Слепак, що працював інженером кінозвукотехніки на кіностудії імені Довженка.

Нагадаємо також, що попри те, що Олена Гончарук уже виграла конкурс, з нею так і не було підписано контракт, вони залишалась виконувачкою обов’язків.

Довженко-Центр» 13 липня офіційно перейшов у пряме підпорядкування Держкіно України. Згодом Держкіно видало наказ, згідно із яким усі фільми з колекції та майно «Довженко-Центру» мають бути передані державній установі «Науковий центр кінематографії України», основним видом діяльності якої є «вища освіта».

За словами працівників «Довженко-Центру», установа «Науковий центр кінематографії України» з моменту свого заснування за часів Януковича у 2011 році не робила нічого, не має штату, відповідних компетенцій, сайту тощо.

«Передача колекції національного кіноархіву з високою репутацією в світі фейковій установі – величезний удар по міжнародному іміджу української влади, а в особливо під час війни, коли Україна у крові виборює власну ідентичність, має ознаки зазіхання на національну пам'ять і може вважатися підривом державності і зрадою національних інтересів», – зазначають в «Довженко-Центрі».

Нагадаємо також, що петиція із закликом скасувати реорганізацію, тобто фактично ліквідацію Довженко-Центру набрала необхідні 25 тисяч голосів. Уряд натомість вирішив рішення про реорганізацію установи не скасовувати. Відповідь на петицію надійшла майже через місяць після того, як петиція набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

«Довженко-Центр» – найбільший міжнародно визнаний кіноархів України, в якому зберігається понад 10 тис. найменувань художніх, документальних, анімаційних українських та закордонних фільмів, понад 24 000 архівних документів з історії українського кіно, понад 400 музейних експонатів. Єдиний український представник в Міжнародній федерації кіноархівів (FIAF).

За останні роки він став відомою сучасную сінематекою, яка не просто зберігає фільми, а й займається їх популяризацією та реставрцією (зокрема одним із показових проектів є відреставрована версія фільму Олександра Довженка «Земля» у супроводі гурту «Даха Браха» та інші проекти).

Цікаво, що під час акції протесту проти реорганізації Довженко-центру невідомі також повідомили поліцію про замінування його приміщення.