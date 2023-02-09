У Ковелі для переселенців реконструюють два будинки. Йдеться про нежитлові приміщення на вулиці Драгоманова. Для того, аби їх реконструювати, міжнародна фінансова організація НЕФКО виділить 1,8 млн євро. Коли саме помешкання будуть готові до заселення, наразі невідомо.

Як повідомив ковельський міський голова Ігор Чайка, на позачерговій сесії 8 лютого міськради депутати затвердили Договір про ґрант від НЕФКО на облаштування у Ковелі житла для внутрішньо переміщених осіб. Згідно з документом, Ковель отримає 1,8 млн євро від організації на облаштування житла.

«Дві нежитлові будівлі на Драгоманова, 17 реконструююватимуть під багатоквартирні житлові будинки для людей, що вимушено переїхали до нашого міста. Реалізація такого міжнародного проєкту в Ковелі допоможе частково вирішити питання з житлом для внутрішньо переміщених осіб. Це також шанс для міста відновити та покращити інфраструктуру», – зазначив Ігор Чайка.

Ґрант надається в євро та буде сплачуватися організацією НЕФКО безпосередньо підряднику. Перед тим будуть проведені тендери на всі потрібні ремонтні роботи. Скільки часу вони займуть, у міськраді наразі не уточнюють, відтак невідомо, коли розпочнуться основні ремонтні роботи.

Нагадаємо, на Волині збудували одне модульне містечко для переселенців неподалік міста Ківерці. Звести його допомагав шведський благодійний фонд. Всього воно розраховане на 300 людей.

Станом на 9 лютого в Волинській області знайшли прихисток 22 тисячі внутрішньо переміщених осіб. Найчастіше переселенці оселяються в Луцькому та Ковельському районах.