Будинки зводять на території оздоровчого табору благодійного фонду «Шведський центр допомоги»

Неподалік Ківерців розпочали будівництво помешкань для вимушено переселених осіб. У новозведені будинки планують заселити 300 осіб. Наразі триває початковий етап робіт: будівельники заливають фундамент. Завершити першу чергу будівництва планують до кінця 2022 року.

Як повідомила прес-служба Волинської військової адміністрації, житло для переселенців зводять на території оздоровчого табору благодійного фонду «Шведський центр допомоги», що у селі Озеро біля Ківерців. Тут планують звести помешкання для 150 людей. У планах – продовжити будівництво, аби розселити ще 150 внутрішніх переселенців.

Наразі на території триває модернізація існуючих будівель: незабаром тут утеплять фасади та відремонтують дах. Також для зведення нових житлових споруд заливають фундамент. Наразі не уточнюють, чи це буде житло модульного типу.

Допомагає побудувати житло шведський благодійний фонд Ukrainahjälpen Filippus. Окрім цього, на будівництво нещодавно приїхали 20 шведських працівників. Кожен спеціаліст – це власник того чи іншого підприємства в Швеції, яке спеціалізуються на будматеріалах.