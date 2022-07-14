У модульному містечку в Бортятині поселять 40 переселенців з Донбасу

У четвер, 14 липня, у селі Бортятин Судововишнянської громади на Львівщині відкрили нове модульне містечко для переселенців. У містечку з 10 будиночків поселять матерів з дітьми та літніх людей з Донбасу.

Про відкриття модульного містечка повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, зазначивши, що там поселять 40 матерів із дітьми та літніх людей із Донецької та Луганської областей, які досі тимчасово проживали у школах, дитсадках та інших комунальних закладах.

Модульне містечко у селі Бортятин профінансував міжнародний благодійний фонд (фото ЛОВА)

«Це модульне містечко складається з 10 контейнерів та відрізняється від тих, які ми відкривали раніше. Воно спроектоване таким чином, що кухня, санвузли та душові є безпосередньо у будівлі, де розташовані спальні кімнати. Наскільки це можливо, хочемо подарувати відчуття дому людям, які його втратили», – розповів Максим Козицький.

Профінансував будівництво містечка міжнародний благодійний фонд «Safe Path Group» за підтримки благодійних міжнародних фондів США, Австралії та Нової Зеландії.

Максим Козицький нагадав, що біженців, які досі проживали в навчальних закладах, переселяють в інші помешкання, оскільки з вересня на Львівщині планують відновити навчання офлайн.

Нагадаємо, у Львові вже діють три модульні містечка – на території Стрийського парку, на вул. Пулюя та на Сихові. Ще одне модульне містечко відкрили у селі Хоросно Солонківської громади, ще одне будують поблизу Яворова.