З поголів'я, що налічувало 520 голів, фермеру вдалось перевезти на Волині майже 400 овець

Вівчар з Донеччини перевіз на Волинь близько 400 овець, здолавши для цього відстань понад 1000 км. Перші 50 км чоловік гнав тварин пішки, а потім їхав на Волинь вантажівкою. Він оселився в селі Новостав у місцевого фермера, з яким вони наразі спільно ведуть господарство.

Як розповів Володимир Альохін журналістам «Суспільного», протягом багатьох років він розводив овець у селі Павлівка на Донеччині. Тоді його отара налічувала близько 520 голів. Наразі в рідному селі чоловіка йдуть бої, його помешкання зруйнували російські війська. Тож чоловік вирішив евакуювати свою отару.

Загалом до Волині вдалось доправити майже 400 овець. «В мене сто голів лягло за один постріл, коли був мінометний обстріл. На пасовищі я стояв, намагався відігнати, але таки влучило», – зазначив він. Вцілілу отару із зони бойових дій чоловік гнав пішки понад 50 кілометрів. Далі тварин перевозили у вантажівці. На Волині фермер оселився у селі Новостав, що неподалік Луцька.

Вівчару з Донеччини допомагає волинський фермер Василь Мельник. Їх вівці тепер в одному стаді. «Я йому запропонував приїхати до мене. Він довго думав, бо далеко їхати. Ми помогли йому і він приїхав до нас. Він не те, що роботящий, він – пахар. Горою стоїть за Україну. З росіянами не захотів жити і приїхав до нас», – розповів журналістам фермер.

Умови на цьому пасовищі для породи хороші, оскільки тут є протічна вода і більше зелені, ніж на сході України. Водночас є й мінус: клімат занадто вологий, тож деякі тварини почали хворіти на грибкові захворювання. Поки, за словами Володимира Альохіна, вони з Василем Мельником хазяйнуватимуть спільно. Навесні домовились увесь приплід поділити порівну.