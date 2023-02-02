Хмельницька міськрада у співпраці з Євросоюзом планує збудувати в місті новий мікрорайон з соціальним житлом. За словами мера міста Олександра Симчишина, будівництво профінансують західні партнери, а від міськради вимагають лише підвести всі комунікації. Скільки саме будинків зведуть, наразі невідомо, бо домовленості попередні. Втім, якщо все піде за планом, то будівництво розпочнуть вже влітку.

Про плани збудувати нове житло для переселенців повідомив хмельницький міський голова у четвер, 2 лютого. За його словами, наразі у місті та в навколишніх селах проживають близько 25 тис. внутрішніх переселенців. З них в черзі на соціальне житло перебуває 241 сім'я.

Як варіант, аби забезпечити родини квартирами, міськрада розглядає будівництво нового мікрорайону між мікрорайоном Гречанани та село Олешин за грантові гроші Європейського Союзу. Попередня зустріч з західними парнерами пройшла 29 січня.

«Місто відповідає у цьому проекті за підведення комунікацій (підводимо воду, каналізацію, організовуємо систему теплопостачання, будуємо окрему котельню). Також відводимо земельну ділянку, а Європейський Союз фінансує будівництво», – пояснив умови проекту Олександр Симчишин. За його словами, партнерам проект сподобався.

Якщо ніяких змін не буде, то у травні-червні планують розпочати будівництво. Все збудоване житло буде соціальним та перебуватиме у власності міста, уточнив мер.

Крім цього, для забезпечення переселенців житлом міськпала займається реконструкціями вже існуючих будівель. Йдеться, зокрема, про приміщення на вулиці Інститутській, 12/1 (гуртожиток) і Кам’янецькій, 74, де приміщення були нежитлові, але вони переведені у статус житлових. Це будуть смарт-кімнати гуртожиткового типу для близько 230 людей. Роботи виконуються за грантові кошти Європейського Союзу. За словами Олександра Симчишина, це безповоротні подарункові гроші для міста.