У прихистку може проживати 21 людина

У середу, 11 січня, у Львові відкрили прихисток «Безпечне місце» для переселенців. Він функціонує у форматі хостелу, має усі зручності. Там є місце для 21 людини, проживання і харчування для них безкоштовне. Працівниками шелтера також є переселенці.

Притулок допоміг відкрити міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я». У ньому можна отримати консультації юристів, психологів, соціальних працівників та за потреби спеціальні консультації лікарів для людей, уразливих до ВІЛ.

У шелтері вже проживає кілька родин. Яна Павловська із Запоріжжя із донькою Дар’єю на початку війни поїхали до Польщі, потім повернулися додому. Однак обстріли посилювались і вони знову змушені були виїхати зі свого регіону. Жінка працювати віддалено, вона проводить онлайн уроки з історії для своїх учнів безпосередньо у шелтері.

«Коли з Токмака летять ракети, то це дуже відчутно. На даний момент, слава Богу, моя домівка ще стоїть. Але це дуже страшно», – зазначила Яна Павловська.

«Альянс громадського здоров’я» має досвід підтримки 25 шелтерів в Україні, а на базі роботи пілотного львівського шелтеру має розробити базові рекомендації щодо організації схожих просторів та сформувати перелік базових послуг для ВПО.

«Львівський шелтер – це пілотний проект, за допомогою якого буде створено загальні рекомендації щодо стандартів та правил надання подібних послуг в Україні. Родзинкою цього прихистку є підтримка та створення робочих місць для ВПО і надання послуг рівний рівному. Всі співробітники шелтеру дуже добре розуміють і психологію проживаючих гостей, і як надати підтримку, розділити біль, страждання іншої людини, як розмовляти з нею однією мовою. Це дуже важливо», – пояснила кураторка напрямку шелтерів у МБФ «Альянс громадського здоров’я» Анна Горкун.

Львів став одним із найбільших центрів прийому внутрішньо переміщених осіб. За даними управління соціального захисту Львівської міської ради, впродовж 2022 року через місто пройшло більше 5 млн біженців. Приблизно 200 тисяч залишилися проживати у Львові. В офіційних реєстрах статусу внутрішньо переміщених осіб у громаді набуло лиш трохи більше 109,5 тисяч українців.

«Для більшості внутрішньо переміщених українців саме Львів та Львівська область стали тимчасовим місцем прихистку, куди частіше приїздять переселенці зі всієї України, рятуючись від війни. Так, Львівщина розміщує людей по об’єктах соціальної інфраструктури, але їх не вистачає в потрібній кількості. Тому для нашого міста відкриття нового прихистку є дуже важливою допомогою в розміщенні переселенців на тимчасове проживання, де вони можуть відпочити і отримати психологічну, юридичну та іншу підтримку», – зазначила на відкритті шелтера перша леді Львова Катерина Кіт-Садова.

Прихисток «Безпечне місце» розташований на вул. Соломії Крушельницької, 3 (навпроти парку Івана Франка). Щоб мати можливість тимчасово проживати у шелтері необхідно заповнити заявку.