У відремонтованих кімнатах зможуть жити 225 людей

225 внутрішніх переселенців житимуть у гуртожитку гірничо-економічного фахового коледжу в Червонограді. Тут вже завершили ремонт і закупили необхідну побутову техніку. Про це повідомляє голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

У межах Програми реалізації пріоритетних інфраструктурних проектів у Львівській області в гуртожитку за 20 млн грн відремонтували покрівлю, замінили віконні блоки, провели внутрішні оздоблювальні роботи на трьох поверхах, встановили дверні блоки й обладнання, замінили систему водопостачання і водовідведення, електропостачання та опалення, облаштували вхід і хол. Відремонтовано 55 кімнат, де житимуть переселенці.

З обласного бюджету на цей проект скерували 13 млн грн, решта – це кошти Малопольського воєводства Республіки Польща та місцевого бюджету.

У Червонограді відремонтували гуртожиток для 225 внутрішньо-переміщених осіб

Частину техніки та меблів для кімнат надали благодійні організації World Vision International, CORE Шона Пенна, Допоможемо разом, Aгентство ООН у справах біженців в Україні, а також ІТ-компанія EPAM Ukraine і польський холдинг готельний. Ще частину необхідного привезуть невдовзі.

Як інформував ZAXID.NET, у Неслухові в Новояричівській громаді для внутрішніх переселенців облаштували 30 окремих квартир.