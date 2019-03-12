У Кракові помер «останній клезмер Галичини» Леопольд Козловський

КультураЯрослав Іваночко, 13 березня29500
У Кракові помер «останній клезмер Галичини» Леопольд Козловський
фото Jüdische Allgemeine
Леопольду Козловському було 100 років

У вівторок, 12 березня, в Кракові на 101 році життя помер видатний композитор, піаніст і диригент – Леопольд Козловський-Клейнман. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Кракова.

Леопольд Козловський народився у єврейській родині в місті Перемишляни на Львівщині 26 листопада 1918 року.

Під час Голокосту Леопольд Козловський втратив батьків та рідного брата. Музичну освіту Леопольд здобув у львівській консерваторії, у класі фортепіано, а згодом, після війни, у Кракові завершив вищу музичну школу у класі диригентури. Під час Другої світової війни служив у Польській народній армії, де здобув звання полковника і дійшов до Берліна.

Після війни жив у Кракові, де став керівником і диригентом ансамблю пісні і танцю краківського військового округу. Згодом був керівником Єврейського театру у Варшаві та ромського ансамблю «Рома».

Слава виконавця клезмерської музики до Леопольда Козловського прийшла лише у 1989 році, коли він почав гастролювати Польщею. Він підготував шість версій відомого мюзиклу «Скрипаль на даху» та написав музику для багатьох вистав Єврейського театру.

Саме Леопольд Козловський написав музику до історичної драми «Список Шиндлера» режисера Стівена Спілберга.

Леопольда Козловського вважали останнім автентичним виконавцем клезмерської музики, оскільки лише він знав як саме виконувати традиційні єврейські пісні. За це його назвали «останнім клезмером Галичини».

«Музикант повернув до повоєнної Польщі пам’ять про єврейську культуру, прославляючи на весь світ Краків і колишню єврейську дільницю Казімєж. Його заслуги у поширенні єврейської культури були оцінені людьми культури у всьому світі», - йдеться у некролозі на офіційному сайті Кракова.

Останніми роками Леопольд Козловський творчим директором відомого Klezmer Hois – будинку клезмера, єврейського музики, де відбуваються концерти єврейської музики, вистави та різноманітні культурні дійства. Там же працює ресторан автентичної єврейської кухні та готель.

Восени 2012 року Леопольд Козловський виступав із концертом у Львівській філармонії.

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