У Краковці в переобладнаному мікроавтобусі виявили шість ящиків контрабандних сигарет

У Краковці в контрабандиста вилучили 6 ящиків сигарет та мікроавтобус

У суботу, 9 червня у пункті пропуску «Краковець» в мікроавтобусі Hyundai, яким керував 24-річний громадянин Румунії, прикордонники виявили шість ящиків контрабандних сигарет. Чоловік на мікроавтобусі прямував до Польщі по смузі руху «червоний коридор». Враховуючи оцінку ризиків, прикордонники ініціювали поглиблену перевірку його автомобіля, повідомила прес-служба Мостиського прикордонного загону. Після кількагодинного демонтажу елементів тайника прикордонники вилучили з днища мікроавтобуса 3 239 пачок сигарет Marlboro з акцизними марками України. У контрабандиста вилучили сигарети і мікроавтобус Крім того, чоловік позбувся і мікроавтобусу, як переобладнаного засобу переміщення контрабандних товарів.

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