У Львові вилучили партію сигарет без акцизних марок вартістю ₴800 тис.

ЕкономікаЮлія Поліковська, сьогодні, 12:472400

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У Львові працівники податкової міліції провели низку обшуків у межах кримінального провадження шодо незаконного виготовлення, зберігання і збуту сигарет. В одному з приватних помешкань виявили велику партію сигарет із сировини сумнівної якості та без акцизних марок.

Загалом було виявлено 19800 пачок сигарет різних торгових марок без дозвільних документів, передбачених законодавством з питань обігу підакцизних товарів, повідомила прес-служба ГУ ДФС у Львівській області.

У квартирі львів’янина виявили 19,8 тис. сигарет без дозвільних документів

Сигарети, орієнтовною вартістю 800 тис. грн, вилучили. Невідкладні слідчі дії продовжуються.

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