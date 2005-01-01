У Яворівському районі підприємицю оштрафували на 17 тис. грн за продаж сигарет без акцизів

Яворівський райсуд Львівщини 24 травня визнав винною місцеву підприємицю у незаконному продажі російських сигарет та оштрафував її на 17 тис. грн.

Підприємицю викрив покупець, який 22 червня 2017 року придбав у крамниці «Міні Маркет» у с. Наконечне Друге у Яворівському районі десять пачок сигарет «Фэст» без українських акцизних марок. Він передав їх на експертизу у «Львівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», йдеться у вироку суду.

Під час експертизи встановили, що інформація на маркувальних етикетках викладена російською мовою, що суперечить п.4 ст. 11 закону України «Про регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

Відтак 23 серпня у крамниці провели санкціонований обшук та вилучили 1106 пачок сигарет «Compliment», 1456 пачок сигарет «NZ» та 161 пачку сигарет «Lifa mentol» без українських акцизних марок.

Під час досудового розслідування підприємиця визнала свою вину та уклала відповідну угоду і прокурором, а суд її затвердив. Вилучені сигарети мають знищити. Щоправда, вирок може бути оскаржений в апеляційному суді.