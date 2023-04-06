До циклу, зокрема, входять мультфільми про історію Великодня, традиції писанкарства та вишивки

Під час великодніх свят українські аніматори проведуть дні вітчизняної мультиплікації в європейських містах.

Студія «Арт-Відео» разом з громадськими та освітніми центрами проведе презентаціх мультиплікації «Духовне намисто» у містах Польщі та країн Балтії. Слідкувати за анонсми можна на сторінці проекту у Facebook.

У переддень Великодня дітям покажуть збірку вибраних анімацій на етно-, історичну та духовну тематику. Зокрема, мультфільми про історію Великодня, традиції писанкарства та вишивки.

Ідея пропагувати національну спадщину серед найменших українців була започаткована вісім років тому у містах сходу України. Упродовж останніх років такі покази украінської анімації стають популярними і в діаспорі.

Аніматори «Арт-Відео», творці проектів «Фокс і Трот поспішають на допомогу», «Пригоди Кота Викрутаса», «Духовне Намисто», також створили анімаційний серіал «Святкове Намисто».

Усі християнські свята тепер зібрані в одному серіалі. У «Святковому Намисті» оживуть, зокрема, історія й традиції найбільшого християнського свята – Воскресіння Христового.

До циклу, що розповідає саме про великодні свята входять, зокрема, мультфільми «Благовіщення», «Воскресіння», «Вербна неділя», «Писанка» тощо.

Тим, хто не може побачити мультфільми на живо, зможуть побачити їх онлайн. Також невдовзі цю анімацію можна подивитись на YouTube-каналі 24 каналу та ZAXID.NET.