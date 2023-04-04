Прокат мультфільму триває

За п'ять вікендів прокату в Україні на сеанси українського анімаційного фільму «МАВКА. Лісова пісня» було продано майже 925 тисяч квитків, а касові збори склали близько 117 млн грн.

Нагадаємо, до цього найкасовішим українським фільмом була комедія «Я, ти, він, вона» з Володимиром Зеленським у головній ролі. Взимку 2018-2019 років картина зібрала 71 млн грн. Тож «Мавка» не просто обійшла його, а зробила це з величезним відривом.

Прокат мультфільму триває. І не лише в Україні. Він став лідером за переглядами у перший день показів у Франції. Про це повідомляє портал Аllocine.fr.

Показ «Мавки» у Франції стартував у середу, 29 березня та обійшов за переглядами голівудський фільм «Шазам. Гнів богів», який опинився на третьому місці.

У французькому прокаті фільм називається Le Royaume de Naya («Королівство Наї»).

Нагадаємо, анімаційний фільм виробництва студії Animagrad (FILM.UA Group) «Мавка. Лісова пісня» вийшов 2 березня в українськиий прокат. Лише за перший вікенд він зібрав 24,9 млн грн, встановивши таким чином свій перший рекорд. Нагадаємо також, що бюджет мультфільму також рекордний і складає 187 млн грн.