Мультфільм покажуть у двадцяти країнах

Український мультфільм «Мавка. Лісова пісня» поставив новий рекорд, зібравши у прокаті 24,9 млн грн за перший вікенд. Про це повідомляє Film.ua Group.

Стрічка стала рекордсменом касових зборів серед українських картин. Фільм подивилось 189 тисяч глядачів. Для порівняння, мультфільм «Викрадена принцеса», який як і «Мавку» зробила студія Animagrad, зібрав за перший вікенд 21,5 млн грн.

Найкасовішим українським фільмом сьогодні є комедія «Я, ти, він, вона» із Володимиром Зеленським у головній ролі. Фільм зібрав в українському прокаті 71 млн грн. Бюджет «Мавки» – 187 млн грн. Частка державної участі у виробництві мультфільму становить 49,5 млн грн.

«Мавку» продали у понад 20 країн. Серед них: США, Канада, Франція, Італія, Іспанія, Португалія, Польща, Румунія, Хорватія, Естонія, Латвія, Литва, Албанія, Боснія і Герцеговина, Македонія, Сербія, Словенія, Чехія, Болгарія, Угорщина, Норвегія, Данія, Ісландія, Швеція, Фінляндія, Греція та Монголія.