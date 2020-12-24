Безкоштовний проїзд у транспорті Кривого Рогу почнуть впроваджувати з 1 січня

З 1 травня 2021 року у Кривому Розі введуть безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Усім мешканцям видадуть спеціальну транспортну карту. Про це повідомляє місцевий сайт «Перший Криворізький» з посиланням на рішення сесії Криворізької міської ради.

Під час засідання сесії 23 грудня міський голова Кривого Рогу Костянтин Павлов заявив, що деталі нововведення стануть відомі після того, як проект пройде всі регуляторні процедури. Поки невідомо, скільки грошей з міського бюджету витратять на безкоштовний проїзд для мешканців.

З 1 січня 2021 року безкоштовно в громадському транспорті їздитимуть педагоги, медики, співробітники соціальних служб, дитячих садів і ДЮСШ, які підпорядковуються міській раді. Всього з 1 січня безкоштовно в громадському транспорті їздитиме понад 35 тисяч криворіжців. А вже з 1 травня безкоштовний проїзд мають забезпечити для всіх мешканців Кривого Рогу.

Міський бюджет Кривого Рогу на 2021 рік, який ухвалила міськрада, складає 7,6 млрд грн, понад 80% планують витратити на соціальну сферу. Яку суму витратять на програму безкоштовного проїзду, наразі невідомо.

У травні 2020 року в громадському транспорті Кривого Рогу почали встановлювати термінали для безконтактної оплати проїзду. Водночас мешканцям міста почали видавати картки криворіжця для оплати проїзду.

Кривий ріг є найбільшим містом України, що не є обласним центром, та другим після Києва містом в Україні за площею. Населення Кривого Рогу становить 619,3 тис. людей. У Кривому Розі щоденно їздить 1300 автобусів, а також наземні та підземні трамваї і тролейбуси.

Одним з перших міст в Європі, які запровадили безкоштовний проїзд у громадському транспорті, став Таллінн (Естонія). Окрім того, безкоштовно у громадському транспорті їздять мешканці кількох французьких та польських міст, а також Люксембурга.