У суботу, 2 грудня, рятувальники повідомили про отруєння чадним газом у курортному Трускавці на Львівщині. Відомо, що трьох людей, серед яких двоє – діти, доставили у лікарню у важкому стані.

Як вказано у повідомленні ДСНС України, випадок трапився у квартирі житлового будинку в Трускавці. Через несправність системи вентиляції газового котла чадним газом отруїлись троє людей, з них двоє – діти. Усіх постраждалих у важкому стані госпіталізували до лікарні. У повідомленні рятувальників не вказано вік потерпілих.

ZAXID.NET нагадує про головні правила, як застерегтися від отруєння чадним газом.