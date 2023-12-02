У курортному Трускавці двоє дітей отруїлись чадним газом
Постраждалих у важкому стані доставили у лікарню
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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У суботу, 2 грудня, рятувальники повідомили про отруєння чадним газом у курортному Трускавці на Львівщині. Відомо, що трьох людей, серед яких двоє – діти, доставили у лікарню у важкому стані.
Як вказано у повідомленні ДСНС України, випадок трапився у квартирі житлового будинку в Трускавці. Через несправність системи вентиляції газового котла чадним газом отруїлись троє людей, з них двоє – діти. Усіх постраждалих у важкому стані госпіталізували до лікарні. У повідомленні рятувальників не вказано вік потерпілих.
ZAXID.NET нагадує про головні правила, як застерегтися від отруєння чадним газом.
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