У Латинській катедрі у Львові відбулась традиційна Різдвяна Меса

Римо-католицька спільнота Львова розпочала святкування Різдва

У неділю, 24 грудня, римо-католицька спільнота Львова розпочала святкування Різдва за Григоріанським календарем. У Латинському катедральному соборі (парафія Внебовзяття Пресвятої Діви Марії, площа Катедральна, 1) відбулась традиційна Різдвяна урочиста Меса («Пастирка»), яку очолив Архієпископ РКЦ Мечислав Мокшицький. Про це повідомила прес-служба ЛМР.

«Сьогодні уся земля побачила свого Спасителя. Це найважливіший момент в історії нашого спасіння, це повнота часів. Народився Христос – Воплочене Слово, найбільша Божа відповідь на моральні питання людей. Божий Син прийшов до нас, щоб показати нам дорогу до самих себе. Як сонце є радістю для тих, хто за ним тужить, так і Господь є нашою радістю. Хочу звернутись до вас і всієї України. Переживаючи в черговий раз різдвяні свята, маю велику надію на відродження часу миру, щоб ми позбулись тіні війни і великого нещастя, яке вона несе з собою. Кожен народ має право на волю та мир, на краще життя для своїх громадян та вирішення своєї долі, Кожен, хто вірує в Ісуса Христа, має виконувати заповідь любові до ближнього і бути на сторожі миру», – наголосив у своїй проповіді Архієпископ РКЦ Мечислав Мокшицький.

Участь у Службі взяли представники УГКЦ — Архиєпископ і Митрополит Львівський Ігор, Єпископ-помічник Львівської архиєпархії Володимир.

До спільної молитви також долучився міський голова Львова Андрій Садовий з дружиною Катериною Кіт-Садовою.

«Сьогодні радість у наших серцях — народився Ісус Христос. Сьогодні ми як ті пастушки прийшли до новонародженого дитяти, що простягає руки і дає нам велику любов, і просить одного — щоб ми відкрили своє серце і прийняли цю любов. Протягом року ми проживаємо життя Ісуса Христа — це життя, яке дає нам віру, дуже велику надію. Кожен з нас в житті має вибір — чи жити з Заповідями Божими, чи звертати в сторону спокус. Я прошу усіх нас, щоб у ці дні Різдва, Нового року ми згадали про цю велику любов Бога, яка є до кожного з нас, щоб ми цю любов, пропускаючи через свої серця, випромінювали для наших ближніх, щоб ми простили тим, хто завинив. Ісус Христос — це прощення. Щоб ми підтримали тих, кому важко. Щоб ми були християнами з великої букви. Бажаю усім великого добра», — зазначив Андрій Садовий, міський голова Львова.

«Вітаю всіх із великим святом Різдва Христового. Сьогодні ми багато разів чули слова, які пов’язані із Ісусом Христом. Нехай це світло, любов, радість і життя, якими сповнений Христос, огорне кожну християнську душу. Христос Рождається!», – наголосив Архиєпископ і Митрополит Львівський УГКЦ Ігор (Возьняк).

Нагадаємо, з розкладом Різдвяних богослужінь у римо-католицьких храмах м. Львова можна ознайомитись за посиланням.