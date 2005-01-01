У притулку для безхатченків у Львові провели передріздвяну вечерю

У Львові відбулась святкова передріздвяна вечеря для безхатьків

У притулку для безхатченків, що на вул. Мазепи, 48, з нагоди Різдва провели святкову вігілію (вечерю), організовану римо-католицькою громадою. До спільної різдвяної молитви та трапези долучились Архієпископ РКЦ Мечислав Мокшицький та міський голова Львова Андрій Садовий. Про це повідомила прес-служба ЛМР.

«Ми в ці дні повинні пам’ятати тих, кому є важко, і маємо бути всі разом», – зазначив Андрій Садовий, міський голова Львова.

Нагадаємо, сьогодні римо-католицька спільнота Львова розпочала святкування Різдва за Григоріанським календарем. У Латинському катедральному соборі (парафія Внебовзяття Пресвятої Діви Марії, площа Катедральна, 1) о 18:00 год відбудеться традиційна Різдвяна урочиста Меса («Пастирка»), яку очолить Архієпископ РКЦ Мечислав Мокшицький. З розкладом Різдвяних богослужінь у римо-католицьких храмах м. Львова можна ознайомитись за посиланням.

Довідка. 12 листопада цього року відбулось освячення Дому милосердя для безхатченків та найбільш потребуючих міста (вул. Гетьмана Мазепи, 48), де можуть жити 40 бездомних чоловіків. Щодня у їдальні притулку можуть готувати їжу для 300 осіб. В планах Центру також створення майстерні на 15 робочих місць для мешканців Дому милосердя.