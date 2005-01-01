Порошенко повідомив, що святкуватиме обидва Різдва

Президент України Петро Порошенко привітав українців з Різдвом Христовим за григоріанським календарем, яке відзначається 25 грудня разом з більшістю всього християнського світу, і вперше в Україні у 2017 році, як державне свято. Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

При цьому президент зазначив, що жодним чином ніхто не зазіхає на давню традицію святкувати Різдво 7 січня. «Обирати собі календар - це є приватне право кожного, а ось завдання держави - гарантувати таке право і дати можливість вибору. Особисто я вирішив святкувати двічі. Тому сьогодні приєднуюся до вашого урочистого дійства... За два тижні українці знову будуть співати колядки та радіти народженню Спасителя світу. Як писав святий апостол Павло, ми, християни, - одне тіло, один дух, один Господь, одна віра і одне хрещення», - сказав Порошенко в своєму зверненні до українців.

«Україна - унікальна в своїй віротерпимості і повазі до релігійних почуттів. Ми - це православні, греко-католики, римо-католики. Ми - ціле різнобарв'я протестантських церков. Ми - мусульмани і іудеї. Ми всі разом - українці», - наголосив глава держави.

Президент нагадав, що в цьому році Україна відзначила 500-річчя початку Реформації, яка значною мірою визначила сучасне обличчя цивілізації. «Реформація мала велике значення і для України. Вона сприяла становленню інститутів приватної власності, розвитку процесу національного відродження. Вона надала вагомий поштовх освіті, науці, культурі та релігійному життю ... Високо ціную їх внесок в поширення Божого слова, у зміцнення авторитету Біблії як невичерпного джерела мудрості і моралі», - сказав він.

Президент побажав, щоб духовна праця і щирі молитви українців і надалі стверджували нетлінні християнські цінності, а також побажав українцям «теплого Різдва, веселих свят, щасливого і довгого життя».