У Личаківському районі ліквідовують витік води

СуспільствоЮлія Поліковська, сьогодні, 10:241830

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У Личаківському районі ліквідовують витік води
фото прес-служби ЛМР
У Личаківському районі ліквідовують витік води

У п’ятницю, 8 червня, на вул. Польовій, 29 та Корейській, 20 у Львові стався витік води.

Ремонтні бригади ЛМКП «Львівводоканал» із 9:30 почали ліквідацію витоку, повідомили у диспетчерській службі підприємства.

У зв'язку з ремонтними роботами до 15:00 призупинено водопостачання: на вул. Ковельській, Ребета, Гамалії, Таращанській, Потелицькій, Молочній, Новознесенській, Пластовій, Б. Хмельницького, 116 - 164, 159 - 201, Зустрічній, Кошовій, Щоголева, Горіховій, Бодянського, Миргородській, Петрусенка, Теребовлянській, Навої, Корейській, Васильченка, Шатківського, Метлинського, Туркменській, Гнатевича, Крайній та прилеглі до них вулиць.

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