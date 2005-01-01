У Личаківському районі ліквідовують витік води

У Львові, у вівторок, 12 червня на вул. Потелицькій, 10 ремонтні бригади «Львівводоканалу» ліквідовують витік води.

У зв’язку з ремонтними роботами, призупинено водопостачання на вул. Ковельській, Ребета, Гамалії, Таращанській, Потелицькій, Молочній, Новознесенській, Пластовій, Хмельницького, 116 - 164, 159 - 201, Зустрічній, Кошовій, Щоголева, Горіховій, Бодянського, Миргородській, Петрусенка, Теребовлянській, Навої, Корейській, Васильченка, Шатківського, Метлинського, Туркменській, Гнатевича, Крайній та прилеглих до них вулицях, повідомили у диспетчерській службі підприємства.

Роботи планують завершити до 14:30.