У Личаківському районі ліквідовують витік води

СуспільствоЮлія Поліковська, сьогодні, 10:322190

У Львові, у вівторок, 12 червня на вул. Потелицькій, 10 ремонтні бригади «Львівводоканалу» ліквідовують витік води.

У зв’язку з ремонтними роботами, призупинено водопостачання на вул. Ковельській, Ребета, Гамалії, Таращанській, Потелицькій, Молочній, Новознесенській, Пластовій, Хмельницького, 116 - 164, 159 - 201, Зустрічній, Кошовій, Щоголева, Горіховій, Бодянського, Миргородській, Петрусенка, Теребовлянській, Навої, Корейській, Васильченка, Шатківського, Метлинського, Туркменській, Гнатевича, Крайній та прилеглих до них вулицях, повідомили у диспетчерській службі підприємства.

Роботи планують завершити до 14:30.

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