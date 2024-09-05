У реанімації перебуває 10 пацієнтів, серед них троє дітей

У лікарнях Першого ТМО Львова станом на ранок 5 вересня залишається 26 пацієнтів, які отримали різного роду травми після ракетного удару. 10 пацієнтів у важкому стані перебувають у відділенні інтенсивної терапії, повідомили у медоб’єднанні.

Зокрема, у лікарні св.Пантелеймона перебуває сім пацієнтів, у лікарні св. Луки – 11 і у дитячій лікарні св. Миколая – 8.

«Десятеро з них у важкому стані перебуває у відділеннях інтенсивної терапії. Зокрема, у лікарні св. Пантелеймона - 4, св. Луки – 3 та у дитячій лікарні св. Миколая - 3 дітей», – кажуть у медоб’єднанні.

Завідувач відділення невідкладної медичної допомоги лікарні св. Пантелеймона Сергій Іщук повідомив, що однією з найважчих пацієнтів була 22-річна дівчина, у якої під час обстеження виявили уламок біля серця. Її перевезли у лікарню св. Пантелеймона, де кардіохірургам вдалося видалили цей уламок. Зараз вона перебуває у відділенні інтенсивної терапії під наглядом лікарів. Її стан задовільний, середньої важкості.

Загалом до лікарень Першого ТМО Львова після ракетного удару поступило 54 пацієнти, 28 з них після надання медичної допомоги повернулися додому. У пацієнтів були здебільшого травми грудної клітки, черевної порожнини і осколкові поранення голови, шиї та кінцівок.

Нагадаємо, у середу вранці, 4 вересня, Росія атакувала Львів. Внасділок ворожих ударів у місті загинуло семеро людей, 54 мешканці міста отримали різного роду поранення. Серед загиблих і травмованих є діти.