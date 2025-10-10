Іницдент стався 8 жовтня у Наркевицькому ліцеї Хмельницької області

Поліція розслідує ймовірну недбалість працівників Наркевицького ліцею на Хмельниччині, внаслідок якої травмувалася 14-річна учениця. За словами матері неповнолітньої, дочка порізалась уламком скла під час прийому їжі в їдальні ліцею. Усі обставини інциденту наразі встановлюють.

За інформацією пресслужби поліції Хмельниччини, 8 жовтня із заявою звернулась жителька Волочицької громади, яка повідомила, що під час обіду в шкільній їдальні її 14-річна донька порізалася уламком скла, який лежав у тарілці.

Як стало відомо ZAXID.NET з власних джерел, подія трапилася у Наркевицькому ліцеї. Директор закладу Олександр Мельник повідомив, що освітній процес триває, а постраждала учениця й далі відвідує навчання. За словами посадовця, 9 жовтня до ліцею приїжджали поліцейські та представники Держпродспоживслужби, які встановлюють усі обставини події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 137 (невиконання або неналежне виконання професійних обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх внаслідок, якщо це спричинило істотну шкоду здоровʼю потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф або до трьох років позбавлення волі.