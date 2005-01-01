У Лівані зникла безвісти хвора на діабет українка

Як стверджують родичі, жінку з невідомих причин виселили з готелю за два дні до повернення в Україну

СвітКатерина Чурилова, сьогодні, 20:332210

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У Лівані зникла безвісти хвора на діабет українка
фото Facebook/Наталя Ободовська
Зв'язок із жінкою зник ще 6-го червня

Харків’янка Наталя Ободовська зникла безвісти у Бейруті 4 червня. Родичі жінки б’ють на сполох, адже вона інсулінозалежна. Вони розмістили інформацію про неї у соцмережах із закликом про допомогу у пошуках, пише «24».

«Моя сестра Наталя зникла 4 червня у Бейруті, в Лівані. Вона мешкала в готелі Crowne Plaza Beirut, з якого її виселили з невідомих причин за дві доби до вильоту в Україну. Зв’язок із нею зник 6 червня о 22:00», – повідомила її сестра Ольга Сердюк.

Друзі та рідня Наталі Ободовської зазначають, що жінка з дитинства хворіє і могла втратити знепритомніти: вона – інсулінозалежна.

Як повідомив цивільний чоловік зниклої жінки Сергій, на вихідних з консулом зв’язатися не вдалося, однак, його помічник почав неофіційно займатися справою і отримав назви інсулінових препаратів, які необхідно тримати при собі на випадок, якщо дівчина знайдеться.

У готелі Crowne Plaza, де мешкала Ободовська, поки вимагають офіційного запиту від консульства і жодних даних не надають.

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