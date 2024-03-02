Хорвати навчають українських ветеранів розвантажуватися ментально за допомогою дайвінгу. Це спільний проект України та Хорватії «Ресоціалізація ветеранів». Зараз триває другий етап проекту, учасниками якого є 10 бійців російсько-української війни.



«Повномасштабна війна вже триває в Україні два роки і бійці, які повертаються з фронту додому, вони повертаються в суспільство. Дуже важливо їх залучати до різноманітних програм. Не забувати про них. Тому хорватські ветерани можуть поділитись своїм досвідом у цьому, як ніхто інший», – зазначила керівниця проекту «Ресоціалізація українських ветеранів» Андреа Вердріна.



Один з учасників цього ветеранського проекту – Михайло Юрчук, сержант 95-ї бригади. До цього Михайло навіть не вмів плавати. А тепер уже пірнає на глибину з обладнанням, незважаючи на те, що втратив руку та ногу у тяжких боях за визволення українського міста Ізюм на Харківщині.



«Такі тренування, зокрема дайвінг, він заспокоює дуже. Це як заміна психолога. Це такий елемент ніби схожий з медитацією», – зазначив сержант 95-ї бригади Михайло Юрчук.

У програмі є також учасники боїв під Маріуполем, славнозвісні «азовці», а ще військові, які звільняли Бучу на Київщині. Відтак спогади всіх жахів війни ще зовсім свіжі. А от пірнаючи, воїни концентруються перш за все на техніці диханні та використанні обладнання, тому переключаються від буденного і рятують себе від стресу.

«Війна – страшна річ. Це трагедія і наслідки всюди однакові. Україна в 10 разів більша за Хорварію і тому тут у вас цей процес вочевидь буде значно масштабнішим. І відповідно це буде відчутно також в 10 разів сильніше. Цих наслідків просто неможливо уникнути. Ми ж упевнені, що можна зменшити їх негативний вплив на ветеранів і ваша організація Unbroken, яка працює з бійцями у Львові, цим дуже успішно займається», – сказав президент дайвінг-центру хорватських інвалідів війни «Немо-Адріатик» Рене Ціповец.

Хорвати зібрали волонтерів та ветеранів, які долучилися фізично й матеріально для того, щоб зреалізувати цей пілотний проект у Львові. Минулого року українські бійці відвідали Хорватію. Дайвінг-центр «Немо-Адріатик» уже понад 20 років займається програмою ресоціалізації хорватських ветеранів.

«Хорвати нас знайшли. Не ми їх шукали. Від самого початку війни вони привезли до України величезну партію гуманітарної допомоги. Об'єднали Словаччину, Хорватію, всіх своїх друзів. А це величезна мережа ветеранів. Вони допомагали нам матеріально і ми зрозуміли, що потрібен методологічний підхід», – розповіла комунікаційниця благодійного фонду Unbroken

Юлія Логвиненко.



Хорвати пройшли через пекло війни 30 років тому і добре знають, як допомогти нашим ветеранам відновлюватися, тобто ресоціалізуватись. Цей термін лише входить в наше життя і означає простими словами повернення військових до звичного життя, вміння знову стати частинкою мирного суспільства.



«Ми маємо ідею як розширити цей проект. Щоб не лише був дайвінг, щоб були інші спортивні заняття, де буде змагання, де буде адреналін. І ті люди, щоб вони собі зрозуміли, що треба скеровувати це в позитивну сторону. Щоб не перенаправляти свій адреналін в негатив», – зазначив радник міського голови Львова Філіп Вішіч.

Цього року заплановано ще кілька етапів українсько-хорватського проекту «Ресоціалізація ветеранів»: два проведть в Україні та один у Хорватії.

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