У Львові відзначили 80-ту річницю з дня народження В’ячеслава Чорновола

24 грудня виповнюється 80 років від дня народження В'ячеслава Чорновола

У неділю, 24 грудня, у Львові вшанували пам'ять політика, публіциста, літературного критика, Героя України В’ячеслава Чорновола з нагоди 80-ї річниці з дня його народження.

Біля пам'ятника В'ячеславу Чорноволу зібрались представники влади, громадські діячі та молодь. Участь у заході взяли голова Львівської ОДА Олег Синютка, міський голова Львова Андрій Садовий та його заступник Андрій Москаленко.

До присутніх звернувся політичний діяч Ярослав Кендзьор і наголосив, що В'ячеслав Чорновіл – людина, яка присвятила своє життя боротьбі за Україну.

«В'ячеслав Чорновіл самовіддано віддавав себе ідеї незалежної української держави і за реалізацію її відбув тюрми і табори. Відзначаючи цю річницю, ми його вірні і мислячі соратники, повинні нести відповідальність за долю країни. Вячеслав Чорновіл – взірець того, як потрібно відстоювати Україну», – процитувала Ярослава Кендзьора прес-служба ЛОДА.

Представники місцевої влади поклали квіти до пам'ятника В'ячеславу Чорноволу (фото прес-служби ЛМР)

Нагадаємо, 1 грудня Президент України Петро Порошенко підписав Указ про відзначенння 80-ї річниці з дня народження В’ячеслава Чорновола на державному рівні.

Довідково: В'ячеслав Чорновіл — український політик, публіцист, літературний критик, діяч руху опору проти зросійщення та національної дискримінації українського народу, політичний в'язень СРСР. Провідник українського національно-демократичного визвольного руху 80-х — 90-х років; Герой України (посмертно). У період з 1990 до 1992 року В'ячеслав Чорновіл був головою Львівської обласної ради.