У Луцьку на автомийці сталася стрілянина, одна людина загинула

У місті оголосили план з перехоплення злочинців

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 16:545140

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У Луцьку на автомийці сталася стрілянина, одна людина загинула
фото «Волинські новини»
У результаті перестрілки на автомийці у Луцьку загинув чоловік

У Луцьку внаслідок результаті стрілянини на автомийці одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Згідно з попередніми даними, учасником сутички став місцевий кримінальний авторитет.

«У Луцьку на автомийці на вулиці Набережній близько 14:50 сталася стрілянина. За попередньою інформацією, одна людина загинула, двоє госпіталізовані з вогнепальними пораненнями», – повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало, пише «Українська правда».

У місті оголосили оперативний план з перехоплення, поліція розшукує зловмисників.

Під час сутички одна людина загинула, двох постраждалих госпіталізували

Під час сутички одна людина загинула, двох постраждалих госпіталізували, фото «Волинь24»

Як пише сайт «Волинь24», на території автомийки «Нептун» стався конфлікт між двома групами людей. Учасники застосували вогнепальну зброю та ножі. У результаті двоє людей отримали вогнепальні поранення та одна людина ножове поранення.

Один з трьох постраждалих дістав травми, які не сумісні з життям. Двох інших госпіталізували в стані середньої важкості: в одного травма живота, в іншого – грудної клітини.

За даними місцевого сайту «ВолиньPost», під час стрілянини поранили кримінального авторитета Аслана. Відзначається, що про це повідомила його дочка.

У поліції Волинської області наразі не змогли ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію.

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