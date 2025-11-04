У вівторок, 4 листопада, у Львові презентували проєкт «Шкільний матч-пойнт», який передбачає навчання гри в теніс на уроках фізкультури. Це ініціатива фонду тенісистки Марти Костюк.

Короткий інструктаж від української тенісистки Марти Костюк, а далі – символічна гра з директоркою львівської школи №95. Так у Львові дали старт проєкту «Шкільний матч-пойнт». Відтепер учні 11 львівських шкіл зможуть займатись тенісом на уроках фізкультури. Також у проєкті ще три школи зі Львівщини.

«Цей проєкт, наскільки я пам'ятаю, знайшли самі вчителі, я завжди підтримую різні такі ініціативи. Крім того, якщо активний вчитель, то активні учні», – зазначила директорка львівської школи №95 Наталія Приймак.

Ініціатором проєкту «Шкільний матч-пойнт» є фонд української тенісистки Марти Костюк. Реалізують його спільно з Міністерством молоді та спорту, Міністерством освіти та науки, Федерацією тенісу України й Львівською міськрадою. Школи-учасники ініціативи отримали весь необхідний для занять інвентар.

«Теніс дає великий діапазон і для мене важливо дати цю можливість дітям. Потім – це вже їхнє право і вибір, що вони будуть з цим робити. Я хочу, щоб вони використали цю можливість найкраще, знайшли себе в цьому, знайшли натхнення і любов. Це для мене – найголовніше. Через школи найлегше залучити велику кількість дітей», – сказала тенісистка Марта Костюк.

Це пілотна ініціатива, її вперше реалізують в Україні саме у Львові. Проєкт не вимагає наявності корту, що робить його доступним для будь-якої школи. Приблизно 50 вчителів вже опанували техніку викладання тенісу для учнів.

«Це не лише гра в теніс, робота з ракеткою, тут важливо, що є багато “підводних” вправ, які дозволяють дітям розвивати координацію, швидкість прийняття рішень», – розповів директор офісу спорту Львівської міськради Антон Нікулін.

Самі ж школярі позитивно відгукуються про нову ініціативу у їхніх школах. Надалі проєкт поширюватимуть на всю країну.