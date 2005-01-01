У Львівській духовній семінарії великою родиною зустріли Старий Новий рік

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У Львові забаву «В гостях у Василя та Маланки» влаштувала Греко-Католицька Церква. Цього разу у місцевій Духовній семінарії Святого Духа. Поколядувати в родинному колі зійшлося близько 300 дорослих і ще сотня малюків. Серед особливих гостей – діти з вадами слуху. Вони мовою жестів колядували разом із родиною отця Любомира Мостового. Духівник навіть Літургії служить для нечуючих.

«Праця на славу Божу дає свій результат. І ми в час святкування Різдва прийшли сюди поділитися колядкою, засіяти, привітати народженого Спасителя. Разом із усіма, що зібралися», – розповів капелан для нечуючих людей, отець Любомир Мостовий.

Гостей частували традиційними Різдвяними стравами: кутею, пампушками, різними смаколиками. А охочі могли взяти участь у лотереї, де найцінніший лот – шалик від дизайнерки Оксани Караванської, ціна якого 100 доларів США.

Зібрані на святкуванні кошти церква скерує на допомогу нечуючим, гроші знадобляться і для виїздів у села для праці з молоддю.

«Ми хочемо цілий освітній центр відкрити. І виховувати вчителів християнської етики на високому інтелектуальному рівні, щоб дітям достойно подавали інформацію», – пояснив директор «Фундації Духовного Відродження» отець Тарас Милян.

Духовенство каже, що в наших святкуваннях є ще багато язичницьких символів. Однак стараються надати їм християнського сенсу.

«Один із таких символів є коза. Але навіть тут можна дати таке поняття певної живучості. Людина потребує бути завжди живою. Людина йде через темряву свого життя. Але вона хоче йти далі, хоче жити, хоче йти також до свого воскресіння», – підсумував єпископ-помічник Львівської Архиєпархії (УГКЦ) Владика Володимир (Груца).

Нагадаємо, 13 січня – день преподобної римлянки Меланії, що все своє життя наслідувала Христа. А 14 січня християни відзначають день пам’яті святого Василія Великого.