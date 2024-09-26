Із 27 вересня до 6 жовтня 2024 року у Львові триватиме міжнародний фестиваль сучасної музики «Контрасти». Протягом 9 днів буде педставлено 13 проєктів. Його організатором є Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика.

Тема 30 ювілейного Фестивалю – «Ретроспектр». Цьогоріч – це розповідь про цілу епоху, і водночас той момент, коли фестиваль озирається назад: оцінити, переосмислити, утвердити парадигми та окреслити нові візії. У 1990-х роках на «Контрастах» відбувалось становлення сучасної української музики, цього ж року організатори обіцяють представити новітнє середовище української музичної сцени в її найяскравішому різноманітті.

У цьогорічній програмі фестивалю слухачі зможуть знайти як симфонічні події з джазовою основою, так і експериментальні імпровізації.

Відкриття 27 вересня – це свідоме повернення до того, як розпочинався фестиваль: це музика трьох українських «С», які були вже тоді – Мирослава Скорика, Євгена Станковича, Валентина Сильвестрова. Із забуття, ледь не з архіву повертається «Konzertstuck» Олександра Козаренка. Проте «Контрасти» – не лише констатація вже взірцевої української музики. Це і погляд у майбутнє: світовою прем’єрою стане Камерна симфонія для струнного тріо та камерного оркестру Юрія Ланюка.

Одна з першооснов фестивалю – показ української музики в контексті світової, представлення її органічних зв'язків та розвитку. Ретроспективно, чи не вперше в широкому культурному вимірі звучатиме концерт-присвята Станіславу Людкевичу. Звучатимуть його призабуті твори, а також щойно віднайдені в рукописах опуси. Їх він писав в 1950-х та навіть в 70-х, коли вже творили, наприклад, композитори трьох «С».

Ще один ювілей «Контрасти» відродили 30 років тому, коли активно святкували 60-річчя СУПроМу (Союзу українських професійних музик у Львові). Це був феномен української музики 1930-х років: за Речі Посполитої, не маючи сприятливих умов для власного розвою, покоління молодих композиторів, які щойно здобули освіту в Європі, повернулись до Львова. Тут вони відкрили потужне, міжнародне мистецьке середовище спільно з євреями, з поляками, з театралами, з художниками, літераторами.

28 вересня на «Контрастах» розгорнеться лише одна маловідома сторінка з музикою засновників: Нестора Нижанківського та Василя Барвінського, а також активних членів Союзу – Зиновія Лиська, Миколи Колесси, Антіна Рудницького у виконанні Олександри Зайцевої та її фортепіанної школи.

Ще однією ретроспективою події стане й виступ фортепіанного дуету Оксани Рапіти й Мирослава Драгана, що в перші роки фестивалю лише формувалися як колектив та віднаходили ту нову музику, що 1 жовтня буде виконана знов. Темою цьогорічного виступу стане відчуття часу та розмова з ним.

Нова формація артистів філармонії – Струнний квартет «Фенікс» та піаністка Віоліна Петриченко – в програмі 2 жовтня поєднають твори киянина та львів'янина, щоб показати національну композиторську школу в особі Лятошинського та Барвінського, митців з одного українського коріння.

28 вересня пройде ансамблевий виступ наших друзів-одеситів Senza Sforzando. Назва їхнього проєкту «Нова музика: Одеса-Львів» постала від багаторічної співпраці українських міжнародних фестивалів, які виникли в 1995 році: «Два дні й дві ночі нової музики» і «Контрасти». У програмі – поєднання прем’єр закордонних та українських митців.

Камерний оркестр «Академія», давній друг «Контрастів», виконає музику, спеціально створену для цього вічно молодого колективу 3 жовтня. На цей раз «Академія» з гордістю представлятиме твори, на які нещодавно надихнула митців – музика Маркуса Гьорінга, Юрія Решетара, Богдани Фроляк, Ольги Криволап та – патрона філармонії Мирослава Скорика.

Концепція ж Закриття Фестивалю 6 жовтня – у виконанні колективу-ровесника «Контрастів», «Віртуозів Львова», під орудою Вінсента Козловського, торкнеться пошуку містка від джерел початку до прем’єр творів українських композиторів Євгена Станковича, Олега Безбородька, Юрія Пікуша, Любави Сидоренко та музики Збіґнєва Буярського.

Цілковито експериментальними постануть сторінки маратону Контрастів (5 жовтня). Перший його проєкт є мультимедійним концертним виступом, що натхненний загадковими кодами та зображеннями, знайденими у середньовічному манускрипті Войнича. Новостворена артистична колаборація, на чолі якої відомий німецький флейтист та композитор Норберт Роденкірхен спільно з львів’янином, композитором Остапом Мануляком, втілять як імпровізації, так і авторські твори.

Родзинкою фестивалю буде презентація програми некласичної музики: естрадно-джазовий вокал Тамари Лукашевої з академічним симфонічним оркестром INSO-Львів – 29 вересня справить враження на найвибагливіших слухачів. Прозвучавши на всіх значних радіостанціях Німеччини, альбом «Anima» зібрав безліч нагород та отримав успіх публіки.

Програма фестивалю:

27 вересня, пʼятниця, 19:00

Ювілейне відкриття

Виконавці:

Софія Соловій, сопрано

Андрій Карпяк, флейта

Йожеф Ермінь, фортепіано

Лідія Футорська, скрипка

Устим Жук, альт

Оксана Литвиненко, віолончель

Академічний камерний оркестр «Віртуози Львова»

Володимир Сивохіп, диригент

У програмі твори Валентина Сильвестрова, Мирослава Скорика, Ігоря Щербакова, Євгена Станковича, Олександра Козаренка та Юрія Ланюка

28 вересня, субота, 17:00

90 років СУПроМу

Виконавці:

Олександра Зайцева, фортепіано

Анастасія Козяр, фортепіано

Ілля Базенко, фортепіано

У програмі твори Нестора Нижанківського, Зиновія Лиська, Антіна Рудницького, Василя Барвінського та Миколи Колесси

28 вересня, субота, 20:00

Нова музика: Одеса-Львів

Виконавці:

Ансамбль нової музики «Senza Sforzando»

Тетяна Муляр, сопрано

Назар Кравченко, флейта

Сергій Балинський, скрипка

Михайло Безчастнов, віолончель

Олександр Перепелиця, фортепіано, художній керівник

У програмі твори Остапа Мануляка, Ман-Чінґа Ю Доналда, Андрія Мерхеля, Асматі Чібалашвілі, Михайла Шведа, Сінцзіміна Пана, Богдана Сегіна, Кіри Майденберг-Тодорової, Анастасії Лозової та Кармелли Цепколенко

29 вересня, неділя, 18:00

Anima. Презентація альбому

Виконавці:

Тамара Лукашева, вокал

Академічний симфонічний оркестр INSO-Львів Львівської національної філармонії

Роман Кресленко, диригент

У програмі авторські твори та аранжування Тамари Лукашевої

1 жовтня, вівторок, 19:00

Розмова з часом

Виконавці:

Оксана Рапіта, фортепіано

Мирослав Драган, фортепіано

Андрій Гетьман, ударні

Дмитро Олійник, ударні

У програмі твори Марʼяна Кузана, Анджея Нікодемовича, Володимира Рунчака, Геннадія Ляшенка, Богдани Фроляк, Богдана Сегіна та Бейли Бартока

2 жовтня, середа, 19:00

Український квінтет

Виконавці:

Струнний квартет «Фенікс»:

Микола Гав’юк, скрипка

Петро Тітяєв, скрипка

Анна Бура, альт

Денис Литвиненко, віолончель

Віоліна Петриченко, фортепіано

У програмі фортепіанні квінтети Василя Барвінського та Бориса Лятошинського

3 жовтня, четвер, 19:00

Українські варіації

Виконавці:

Лілія Нікітчук, мецо-сопрано

Володимир Заціха, скрипка

Роман Балко, труба

Дмитро Олійник, перкусія

Божена Іванишин, арфа

Жанна Микитка, фортепіано (UA/AU)

Мирослав Драган, фортепіано

Львівський камерний оркестр «Академія»

Ігор Пилатюк, художній керівник та диригент

Артур Микитка, керівник і концертмейстер

У програмі твори Маркуса Гьорінга, Богдани Фроляк, Ольги Криволап, Мирослава Скорика та Юрія Решетара

4 жовтня, пʼятниця, 19:00

Станіслав Людкевич 145

Виконавці:

Наталія Гордєєва, скрипка

Віоліна Петриченко, фортепіано

У програмі твори Станіслава Людкевича

5 жовтня, субота

Маратон

17:00

Манускрипт Войнича

Виконавці:

Дарина Туріна, вокал

Роман Фещак, саксофон, електроніка

Марк Токар, контрабас

Норберт Роденкірхен, поперечні флейти, електроніка (DE)

Остап Мануляк, електроніка

Творчий задум: Норберт Роденкірхен та Остап Мануляк

19:00

Дух, віддих, дихання і подих

Виконавиця:

Наталія Кожушко-Максимів, флейта

У програмі твори Богдана Сегіна, Віктора Камінського, Сергія Вілки, Любави Сидоренко, Золтана Алмаші, Максима Коломійця, Ренати Сокачик, Остапа Мануляка та Юрія Пікуша

21:00

Куртаґ. Ігри

Виконавиця:

Емілія Кароліна Сітаж, фортепіано (PL)

У програмі твори Дьордя Куртаґа та імпровізації Емілії Сітаж

6 жовтня, неділя, 15:00, Дзеркальна зала Львівської національної опери

Contemporary Cello

Виконавці:

Марія Ходаківська, віолончель

Анастасія Зохнюк, віолончель

Ольга Кульчицька, віолончель

Богдан Гаврилов, віолончель

Наталія Пелех, фортепіано

У програмі твори Євгена Станковича, Любави Сидоренко, Альберто Хінастери, Вітольда Лютославського, Мирослава Скорика та Марії Ходаківської

6 жовтня, 18:00

Закриття фестивалю

Виконавці:

Анна Іванюшенко, клавесин

Академічний камерний оркестр «Віртуози Львова»

Вінсент Козловський, диригент (Польща)

У програмі твори Євгена Станковича, Олега Безбородька, Юрія Пікуша, Любави Сидоренко та Збіґнєва Буярського.