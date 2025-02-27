Глядачів запрошують насолодитися магією музики та естетики

03 березня у Львівській національній філармонії відбудеться особливий музичний вечір, який поєднає світові хіти легендарних виконавців із теплою атмосферою тисячі свічок. Початок вечора о 19:00, повідомили організатори.

У програмі концерту – твори таких легенд, як Paul McCartney, Adele, Ed Sheeran, Elvis Presley, Frank Sinatra, Ennio Morricone, Astor Piazzolla, Lady Gaga & Bradley Cooper, Whitney Houston та інших видатних митців.

Солісти вечора: Павло Табаков, Оксана Караїм, Петро Радейко, Ліліана Раврух, Роман Милян, Маріанна Лаба.

Їхній спів супроводжуватиме ансамбль «Високий замок», відомий своїм високим професіоналізмом та майстерністю.

Магія музики при свічках

Усі гості отримають шампанське та солодкий подарунок – приємний бонус для настрою цього вечора, сповненого незабутніх емоцій.

«Подаруйте собі та своїм близьким романтичний вечір у компанії популярної музики та улюблених композицій у виконанні відомих солістів та віртуозів!», – кличуть на подію організатори.

03 березня/19:00 – Львівська національна філармонія.

Квитки доступні для придбання за посиланням.