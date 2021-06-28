29 червня виповнюється п’ять років від дня загибелі українського оперного співака Василя Сліпака,

У Львівській філармонії 29 червня відбудеться V марафон пам’яті Василя Сліпака. 29 червня виповнюється п’ять років від того, як снайперська куля забрала життя Василя Сліпака, українського оперного співака, соліста паризької Опери, волонтера, учасника бойових дій на Сході України, Героя України, кавалера ордена «За мужність» І ступеня.

У 2017 році був започаткований марафон пам’яті Василя Сліпака (W LIVE), який щороку символічно проводиться в останні дні червня. Він об’єднує музикантів з багатьох країн, а події марафону відбуваються у різних куточках світу.

Марафон розпочне «Молитва для Василя» (початок о 17:00). Музичною присвятою стануть духовні та камерні композиції Йоганна Себастьяна Баха, Антоніо Вівальді, Генрі Перселла та Станіслава Шажинського, що прозвучать у виконанні відомих львівських музикантів:Лілії Нікітчук (мецо-сопрано), Анни Іванюшенко (клавесин), Олесі Масник (скрипка), Андрія Кушніра (скрипка) та Ярослава Мигаля (віолончель).

О 18:15 марафон продовжить «Північне Сяйво» від Струнного квартету «Фенікс» Львівської національної філармонії. Прозвучать камерні твори норвежця Едварда Гріга, британця Бенджаміна Бріттена та обробки данських народних пісень.

Завершиться марафон концертом «Після мрії» (початок о 19:30). Французький тенор Поль Ґоґлер повертається до Львова, де виконає класичні композиції в супроводі українського піаніста. Програма його концерту складатиметься з французьких і німецьких творів періоду романтизму, а також пісень українською мовою.

«Василь мав Україну у своєму голосі. Він містив сяйво вашого блакитного неба, і золото ваших полів. Голос вміщував усе це», – саме так Василя Сліпака згадує солістка паризької Опери Гоша Ковалінська.