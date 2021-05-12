Спортсмен Михайло Кухарський і його рятівники - хірурги (зліва направо) Данило Середа і Юрій Вовчко

У 8-й міській клінічній лікарні Львова успішно прооперували майстра спорту з важкої атлетики, який недавно на Чемпіонаті України встановив п’ять рекордів України Михайла Кухарського. Спортсмен під час тренувань травмував м’яз плеча і йому знадобилася термінова операція, повідомили на сайті лікарні.

Спортсмен травмувався 6 травня, а 7 травня його прооперували хірурги травматологічного відділення лікарні.

«Під час тренувань він намагався підстрахувати хлопця і через надто статично-важке перевантаження відбувся розрив довгої голівки двоголового м'яза плеча в проксимальному відділі», – сказано у повідомленні лікарні.

Ургентну операцію провели хірурги травматологічного відділення Юрій Вовчко і Данило Середа. Їм вдалося відновили цілісність сухожилка за допомогою анкерного шва. Пацієнт почувається добре. У суботу, 8 травня, його з лікарні виписали додому.

За словами лікарів, за три тижні спортсмен вже зможе поступово відновлювати фізичні навантаження.

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