В "Охматдиті" на новому КТ вже обстежують маленький пацієнтів

У Центрі дитячої медицини (лікарня «Охматдит») запрацював новий комп’ютерний томограф, вартість якого понад 12 млн грн. Ще у 2,5 млн грн обійшовся ремонт приміщення. Нове обладнання допоможе щороку проводити точну діагностику для понад 3 тисяч маленьких пацієнтів. Обстеження для ургентних хворих і за скеруванням лікаря є безкоштовне.

Новий комп’ютерний томограф дитячій лікарні передало МОЗ. Медперсонал лікарні вже пройшов відповідне навчання і почав обстежувати на новому КТ маленьких пацієнтів.

«Сучасний. Потужний. Надійний. Він щороку допоможе проводити точну діагностику для понад 3 тисяч маленьких пацієнтів. А це – не просто цифра. Це – шанс вчасно виявити хворобу, зберегти здоров’я, дати дитині шанс на нормальне життя», – написав голова ЛОВА Максим Козицький.

На ремонт приміщення, в якому є комп’ютерний томограф, витратили 2, 5 млн грн, я яких, за словами Максима Козицького, майже 2 млн грн виділили з обласного бюджету. Долучилися також лікарня і благодійники.

Як уточнив ZAXID.NET директор лікарні «Охматдит» Центру дитячої медицини Богдан Мальований, раніше у лікарні був орендований комп’ютерний томограф, тепер лікарня має свій. Для ургентних пацієнтів, а також для тих, хто прийде за скеруванням лікаря, обстеження на томографі буде безкоштовним.