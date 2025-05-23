Хлопчик з батьками і хірургами. які його оперували

Хірурги львівської дитячої лікарні св. Миколая успішно видалили 10-сантиметрову пухлину печінки чотирирічному хлопчику з Бродівщини. У дитини не було жодних скарг і симптомів, новоутвір виявили випадково під час плановго УЗД. Ця пухлина могла призвести до печінкової недостатності і на дитину чекала б трансплантація печінки.

Мама хлопчика розповіла, що повела сина Юрія на планове УЗД у Бродах, під час якого лікарі і виявили новоутвір у печінці. Пухлина була велика, вона займала 2/3 органа і загрожувала життю дитини. Тож хлопчика скерували до Львова, у дитячу лікарню св. Миколая.

Дитячий хірург, медичний директор лікарні Олександр Калінчук розповів, що пухлина виникла у центральній частині печінки. З лівого і з правого боку печінки залишилилася невелика частина здорових тканин печінки, уся центральна частина була уражена пухлиною. Її розмір сягав 10 см. Батьки вчасно звернулися по допомогу, бо ще трохи і новоутвір почав би тиснути на судини, що живлять печінку. Це призвело б до печінкової недостатності та потреби в терміновій трансплантації органа. Тож дитину треба було терміново оперувати.

Операція була складна. До операційної команди увійшли досвідчені хірурги Олександр Калінчук, Андрій Дворакевич і Денис Коноплицький. Хірурги повністю видалили центральну частину печінки, а тоді зшили дві здорові частини органа. Під час операції, коли вони відділяли судини, у тому числі і ті, що «харчували» пухлину, хірурги використовували Cell Saver – апарат, який очищає втрачену під час операції кров та повертає її назад в організм.

Операція тривала шість годин. Після її завершення організм хлопчика не мав сил, аби самостійно дихати, тож його підключили до ШВЛ (апарата штучної вентиляції легень), на якому він був 12 днів. Відновлення було складне і тривале, до якого були залучені реаніматологи, хірурги, реабілітологи.

Зараз з Юрчиком уже все гаразд. Він активний, сам ходить, усміхнений. Лікарі кажуть, що у майбутньому на цього чекає повноцінне життя без обмежень.