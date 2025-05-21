Трансплантацію провели у мукачівській лікарні Святого Мартина

У мукачівській лікарні Святого Мартина провели трансплантацію органів посмертного донора. За допомогою лікарів Першого медичного об’єднання Львова пацієнтам із Закарпаття, Львова та Києва пересадили серце, нирки та печінку.

Як повідомили в медзакладі 21 травня, смерть мозку донора настала від внутрішньо-мозкового крововиливу, після чого рідні пацієнта дали дозвіл на трансплантацію його органів.

«Наші медики пересадили реципієнту з Закарпаття донорську нирку та спільно з командою Першого медичного об’єднання Львова трансплантували донорське серце. Ще одна нирка стала рятівною для пацієнта з Києва, а печінка – для пацієнта у Львові. Загалом медикам вдалося дати шанс на повноцінне життя чотирьом пацієнтам», – зазначили в лікарні Святого Мартина.

Операції провели за участі завідувача відділення судинної хірургії Євгенія Гардубея, медичного директора Мирослава Гавришка, трансплант-координатора Ірми Свистак, судинного хірурга Іштвана Маркуша, хірургів Дмитра Чеканова, Юрія Марущаа та Анни Мосійчук, нефрологів Маргарити Глаголи та Юліанни Удут, уролога Любомира Чекана, медичних сестер та анестезіологічної команди лікарні Святого Мартина.