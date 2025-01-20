Концерт-історія «Гаррі Поттер»

22 січня о 16:30 та 19:00 у Львівській опері відбудеться концерт-історія «Гаррі Поттер» від LUMOS Orchestra та хору «Євшан». І це сама та подія, яку не варто пропускати!

Легендарна та неймовірна подія повертається у новому, захопливому форматі

На глядачів чекають тематичні костюми, декорації, ілюстрації та відеоряд, які створять атмосферу повного занурення в чарівний світ.

Концерт-історія «Гаррі Поттер» вразить атмосферою / Фото LUMOS Orchestra

Окрім того, в оновленому шоу буде ще більше музики з усіх фільмів саги про «хлопчика, який вижив» та з «Фантастичних звірів» у захопливому виконанні симфонічного оркестру і хору.

«Шкіра вкриватиметься сиротами та перехоплюватиме подих! Боротьба за Кубок Гоґвортсу, гра у квідич та різноманітні завдання для слухачів – ви відчуєте себе справжнім учнем чаклунської школи, що запекло змагається за свій гуртожиток. Сувеніри, подарунки та розіграші унікальних майстрових чарівних паличок. Можливо, паличка обере саме вас як найдостойнішого. Пакуйте валізи, готуйте мантії та поспішіть придбати свій квиток на Гоґвортський експрес до незабутньої події!» – запрошують LUMOS Orchestra.

Квитки на концерт – за посиланням.