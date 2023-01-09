У Львівській опері відбудеться унікальний концерт «Цей світ вертеп»

Унікальний концерт «Цей світ вертеп» відбудеться 23 січня у Львівській національній опері з нагоди 74-ої річниці з дня народження культового поета Грицька Чубая. Початок о 19:00, повідомляють організатори VINIL Concert agency.

На меломанів чекають улюблені пісні Володимира Івасюка, колядки, композиції на слова відомих поетів, які зазвучать у виконанні Тараса Чубая та Соломії Чубай у супроводі симфонічного оркестру «INSO-Львів» та музичного гурту.

Своєрідним епіграфом вечора стали промовисті рядки Грицька Чубая:

«А світ – вертеп. Кажу я з гіркотою: цей світ – вертеп.

І, мабуть, щонайважче — у ньому залишатися собою,

від перших днів своїх і до останніх не бути ні актором, ні суфлером,

ні лялькою на пальчиках облудних,

а лиш собою кожної години,

а лиш собою кожної хвилини,

з лицем одвертим твердо йти на кін...»

На сцені Львівської опери відома співачка, громадська діячка та благодійниця Соломія Чубай представить авторські проекти «Poety» та «Колискові для Олекси» у супроводі музичного гурту та симфонічного оркестру INSO-Lviv. А популярний автор-виконавець, музикант та композитор Тарас Чубай виконає композиції на вірші Грицька Чубая та інших відомих поетів, пісні Володимира Івасюка, а також свої класичні хіти та колядки.

Знаково, що перед концертом відбудеться відкриття вулиці імені Грицька Чубая у Львові.

«Цей концерт унікальним тим, що Соломія і Тарас вперше разом виступлять на великій сцені з сольними проектами. Вони представлять унікальні пісні на слова відомих поетів, колядки та повстанські пісні. І це все на честь Дня народження їхнього батька – Грицька Чубая та відкриття вулиці його імені у Львові», – запрошують на концерт організатори VINIL Concert agency.

Квитки на подію за посиланням.

Афіша концерту Тараса і Соломії Чубай у Львові