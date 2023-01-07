Співаник продають для збору коштів на ЗСУ

Музей народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького представив «Зимовий співаник», до якого увійшли 10 традиційних українських пісень, що виконуються під час Різдва (коляди і колядки), Нового року (маланкові пісні) та Водохреща (щедрівки). Кошти, отримані від продажу збірки, передадуть на волонтерські ініціативи для підтримки ЗСУ.

У співанику є ноти, тексти і QR-коди, за якими можна прослухати і розівчити мелодії. Їх для збірника наспівали працівники музею та монахи Свято-Іванівської лаври.

Маланкова пісня, записана в укритті під час повітряної тривоги

«Співаник ми розповсюджуємо з благодійною метою – за внесок 100 грн. То є півтори кави ві Львові. Усі кошти ми передаємо на ЗСУ. Книжечку можна придбати безпосередньо в Музеї (чекаємо вас 7-8 січня на Різдво в Гаю) або написати мені. Майте на увазі, що тираж невеликий і примірники розходяться, як різдвяні пампухи», – прокоментувала заступниця директора музею Леся Гарасим.

Нагадаємо, ZAXID.NET зібрав підбірку воєнних та повстанських колядок і віншувань до зимових свят.