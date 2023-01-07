У суботу, 7 січня, в день Різдва предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній уперше за історію проводить божественну літургію в Успенському храмі в Києві – в головному храмі Києво-Печерської лаври. Із кінця 90-х років, коли храм відновили після підриву радянськими військами у 1941 році, ним на правах оренди користувалась Українська православна Церква Московського патріархату, та міністерство культури рекомендувало не продовжувати договір оренди, що завершився на початку 2023 року. «Сповнені душевної радості, вдячності і віри – славимо Різдво Господа нашого Ісуса Христа в історичних обставинах, в історичному місці, історичною подією. Христос народився! Славімо Його!», – ідеться на сторінці ПЦУ у Facebook.